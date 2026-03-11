Delegacioni i FSK-së viziton shërbimin mjekësor të Bundeswehrit në Berlin

Lajme

11/03/2026 15:26

Me ftesë të shefit të shërbimit mjekësor të Bundeswehr dhe me urdhër të komandës së Forcës së Sigurisë së Kosovës, një delegacion i Komandës së Logjistikës së FSK-së ka realizuar vizitë zyrtare në shërbimin mjekësor të ushtrisë gjermane në Berlin.

Gjatë vizitës, delegacioni është takuar me Gjenerallejtënant Dr. Ralf Hoffmann dhe stafin e tij, si dhe me përfaqësuesit e këshilltarëve të NALT-it që kanë shërbyer në Kosovë.

Delegacioni i FSK-së mori pjesë në aktivitetin “MEDVAL QUADRIGA 2026”, ku ndoqën nga afër procedurat e trajtimit të ushtarëve të lënduar: nga pika e lëndimit (PoI), grumbullimi i pacientëve (CCP), evakuimi deri te kapacitetet ROL 1 deri në ROL 4, evakuimi strategjik (STRATEVAC) dhe trajtimi përfundimtar me rehabilitim.

Gjithashtu, delegacioni u takua me përfaqësuesit e entity[“organization”,”Qendrës së NATO-s për Ekselencë”,”NATO Center of Excellence”] dhe shërbimeve mjekësore të ushtrive mike pjesëmarrëse në aktivitet.

Në emër të KOMFSK, gjeneral Jashari falënderoi Gjenerallejtënant Hoffmann për mbështetjen e vazhdueshme të Bundeswehr-it ndaj FSK-së, veçanërisht për shërbimin mjekësor, dhe diskutuan mundësitë për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy shërbimeve mjekësore. /Lajmi.net/

