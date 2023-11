Del një telash tek liberalizimi, Bislimi: KE propozoi heqje vizash për serbët me pasaporta ilegale Zv/kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi ka shprehur shqetësimin e tij me propozimin e Komisionit Evropian që të liberalizohen vizat edhe për serbët që jetojnë në Kosovë dhe kanë pasaporta serbe të lëshuara nga institucionet paralele. Në një postim në Facebook ai ka thënë se ky propozim nuk është diskutuar me Qeverinë, shkruan lajmi.net. “Pasaportat ilegale…