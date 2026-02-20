Deklarata përçarëse e priftit katolik Don Shan Zefi: Si mysliman nuk ke shpirt shqiptar

Të mërkurën radioja publike gjermane Deutschlandfunk publikoi një reportazh të gjatë mbi tensionet fetare në Kosovë. Në reportazhin rreth 20 minutësh, mediumi publik gjerman trajton se si grupet radikale fetare kërcënojnë paqen sociale. Aty është edhe një deklaratë përçarëse e klerikut Shan Zefi, Vikar Gjeneral i Dioqezës Prizren-Prishtinë.  “Si mysliman nuk ke shpirt shqiptar”, ka…

Lajme

20/02/2026 15:09

Të mërkurën radioja publike gjermane Deutschlandfunk publikoi një reportazh të gjatë mbi tensionet fetare në Kosovë.

Në reportazhin rreth 20 minutësh, mediumi publik gjerman trajton se si grupet radikale fetare kërcënojnë paqen sociale.

Aty është edhe një deklaratë përçarëse e klerikut Shan Zefi, Vikar Gjeneral i Dioqezës Prizren-Prishtinë.  “Si mysliman nuk ke shpirt shqiptar”, ka thënë kleriku ndër të tjera në deklaratën e tij për radion gjermane.

Deklarata e përkthyer është shpërndarë në shqip nga gazetari Enver Robelli.

Shan Zefi  kishte qenë në qendër të vëmendjes edhe vite më parë, pas disa dhe komenteve fyese në drejtim të komunitetit mysliman. Atë kohë, ai kishte mohuar se këto komente janë bërë nga profili i tij në rrjete sociale.

