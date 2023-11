Degradohet gjyqtari i Premier Leagues, do të udhëheq ndeshjet e Championshipit Gjyqtari Anthony Taylor është degraduar nga Premier League dhe do të udhëheq ndeshjet e Championship pasi i dha Newcastle një penallti të diskutueshme kundër Wolves të shtunën. Gjyqtari i Premier Leagues do të mbikëqyrë ndeshjen e nivelit të dytë midis Preston dhe Coventry një javë pas vendimit kontrovers, shkruan lajmi.net. Arbitri dha penallti pasi Hwang…