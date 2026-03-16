Dëgjohen shpërthime pranë ambasadës amerikane në Bagdad
Agjencitë e lajmeve po raportojnë shpërthime në Bagdad pranë ambasadës amerikane.
Gazetarët e agjencisë së lajmeve AFP kanë raportuar shpërthime në Zonën e Gjelbër, pjesën shumë të sigurt të kryeqytetit irakian ku ndodhen misionet diplomatike, përfshirë ambasadën amerikane, dhe organizatat ndërkombëtare.
Një dëshmitar okular i tha Reuters për shpërthime dhe sirena pranë ambasadës, e cila është shënjestruar vazhdimisht që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael me Iranin, ka raportuar BBC