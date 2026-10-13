Defekti në ujësjellës lë disa fshatra të Prizrenit tri ditë pa ujë
Një defekt në rrjetin kryesor të ujësjellësit në Krushë të Vogël do të ndërpresë furnizimin me ujë për disa vendbanime nga 14 deri më 16 tetor. Sipas Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”, defekti është evidentuar në një gyp me diametër 250 milimetra, përgjatë rrugës Prizren–Gjakovë. Riparimi është i vështirë, pasi gypi ndodhet në një thellësi…
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Një defekt në rrjetin kryesor të ujësjellësit në Krushë të Vogël do të ndërpresë furnizimin me ujë për disa vendbanime nga 14 deri më 16 tetor.
Sipas Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Gjakova”, defekti është evidentuar në një gyp me diametër 250 milimetra, përgjatë rrugës Prizren–Gjakovë. Riparimi është i vështirë, pasi gypi ndodhet në një thellësi deri në tetë metra.
Nga ndërprerja do të preken Krajku, Bregdrini, Zymi, Shëngjergji dhe disa lagje të Krushës së Vogël.
Kompania ka njoftuar se ekipet teknike do të punojnë për sanimin e defektit dhe u ka bërë thirrje banorëve të sigurojnë rezerva të mjaftueshme të ujit gjatë kësaj periudhe.