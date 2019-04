Deda: Kosovën e pret një dramë tjetër politike, BE ka një propozim të ri

Deputeti i Alternativa-s, Ilir Deda ka thënë se Kosovën e pret një dramë tjetër politike në muajt e ardhshëm.

Deda ka thënë se BE-ja do të dalë me një propozim tjetër, që Kosovën do ta kthejë në vitin 2010.

“Unë atë plan e shoh si një vetëqeverisje shtesë për veriun e Kosovës. Mund të përdoren shumë fjalë, por unë e shohë si një vetëqeverisje shtesë. Cili nivel i vetëqeverisjes shtesë do të jetë, do të varet prej Kosovës”, tha ai në RTV Dukagjini.

Deputeti i Alternativa-s thotë se Plani i Ahtisarit e parasheh Kosovën si një shtet qytetar, por sipas tij nëse ndonjë rajon i Kosovës avancohet më shumë se të tjerët atëherë nuk kemi të bëjmë më me shtet qytetar.

Deda ka thënë se Kosova dhe Serbia që nga fillimi i dialogut vetëm janë larguar dhe se nuk po kanë normalizim të raporteve.

Ai thotë se situata e Kosovës në bisedime është shumë e ndryshme nga viti 2010, pasi atëherë kemi pasur opinionin e GJND-së mbi pavarësinë e Kosovës.

Deputeti i Alternativa-s thotë se çdo marrëveshje e ndërmjetme që nuk e çon Kosovën në OKB do të ishte një gabim.