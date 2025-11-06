Debat i ashpër për mbeturinat mes Ramës e Çekut: “A të kemi blloku”, “E ka blloku ai djali që i ç’nuke mikforonat”

Debati final për Prishtinën është duke u zhvilluar në Debat Plus mes dy kandidatëve që janë në balotazh: Përparim Ramës së LDK-së dhe Hajrulla Çekut të VV-së. Diskutim i ashpër mes tyre ka qenë për çështjen e mbeturinave, transmeton lajmi.net. Më poshtë e keni një pjesë të debatit: HAJRULLA ÇEKU: “Qysh bre mos me mujt…

Lajme

06/11/2025 22:01

Debati final për Prishtinën është duke u zhvilluar në Debat Plus mes dy kandidatëve që janë në balotazh: Përparim Ramës së LDK-së dhe Hajrulla Çekut të VV-së.

Diskutim i ashpër mes tyre ka qenë për çështjen e mbeturinave, transmeton lajmi.net.

Më poshtë e keni një pjesë të debatit:

HAJRULLA ÇEKU: “Qysh bre mos me mujt bërllogun me fshi për 4 vjet. Transformime, transformime, qyteti pa bazë”

PËRPARIM RAMA: “A e keni blloku vet në asamble”

HAJRULLA ÇEKU: “A ta kemi blloku bërllogun edhe na”

PËRPARIM RAMA: “A të ka msu Dejona qeshtu apo. E ka blloku ai djali që i ç’nuke mikrofonat ”

HAJRULLA ÇEKU: “Nuk po di çka ki me pyet, kur nuk ka arritur që për 4 vjet me mbajt qytetin e pastër. Nëse nuk e zgjidhi për 1 vit këtë problem, nuk besoj që e meritoj detyrën e kryetarit të komunës”./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 6, 2025

“Mashtrues”, “vitra para zgjedhjeve”: Komentuesit zbërthejnë “hilen” e Kurtit me 100...

Lajme të fundit

Filmi me Kiarën, Luizi ndan pjesë nga prapaskenat e xhirimit

“Mashtrues”, “vitra para zgjedhjeve”: Komentuesit zbërthejnë “hilen” e...

Moti për të premtën

Nga përplasjet e ashpra te përqafimi në fund...