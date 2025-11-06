Debat i ashpër për mbeturinat mes Ramës e Çekut: “A të kemi blloku”, “E ka blloku ai djali që i ç’nuke mikforonat”
Debati final për Prishtinën është duke u zhvilluar në Debat Plus mes dy kandidatëve që janë në balotazh: Përparim Ramës së LDK-së dhe Hajrulla Çekut të VV-së.
Diskutim i ashpër mes tyre ka qenë për çështjen e mbeturinave, transmeton lajmi.net.
Më poshtë e keni një pjesë të debatit:
HAJRULLA ÇEKU: “Qysh bre mos me mujt bërllogun me fshi për 4 vjet. Transformime, transformime, qyteti pa bazë”
PËRPARIM RAMA: “A e keni blloku vet në asamble”
HAJRULLA ÇEKU: “A ta kemi blloku bërllogun edhe na”
PËRPARIM RAMA: “A të ka msu Dejona qeshtu apo. E ka blloku ai djali që i ç’nuke mikrofonat ”
HAJRULLA ÇEKU: “Nuk po di çka ki me pyet, kur nuk ka arritur që për 4 vjet me mbajt qytetin e pastër. Nëse nuk e zgjidhi për 1 vit këtë problem, nuk besoj që e meritoj detyrën e kryetarit të komunës”./lajmi.net/