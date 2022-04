De Sciglio do të mungojë një lojë për mos-respektin e shfaqur ndaj gjyqtarin

Mattia De Sciglio është në mesin e 13 lojtarëve të Serie A që do të jenë të suspenduar për javën e ardhshme, përcjell lajmi.net.

Mbrojtësi i Juventus përdori gjuhë të papërshtatshme ndaj gjyqtarit në duelin ndaj Inter.

Gjithçka kishte ndodhur në tunel, por gjithsesi dënimi përcillet njësoj sikur të kishte ndodhur në fushën e gjelbër.

FIGC i ka dhënë lojtari dënim me një ndeshje për këto sjellje. De Sciglio po ashtu do të dënohet edhe me 5000 euro. /Lajmi.net/