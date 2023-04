De Ligt shënon golin më të bukur të sezonit në Bundesliga

Golin e parë në këtë sfidë e shënoi mbrojtësi De Ligt në minutën e 52’të, shkruan Lajmi.net

Mbrojtësi holandez këtë gol e shënoi nga distanca me një super goditje që la poriterin kundërshtar në ‘gjumë’.

NAHHH that’s goal of the season contender from De Ligt… MY FUCKING CB pic.twitter.com/83YdhRb8CQ

