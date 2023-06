Davenport pas takimit me Lajçkaun: Zgjedhje gjithëpërfshirëse në veri, OSBE do t’i ndihmojë KQZ-së Kreu i misionit të OSBE-së në Kosovë,Michael Davenport,është takuar me emisarin e BE-së, Miroslav Lajçak, për të diskutuar për situatën në veri dhe zgjedhjet atje. Pas takimit përmes një postimi në Twitter, Davenport është shprehur se duhet zgjedhje gjithëpërfshirëse në veri. “Me Miroslav Lajcak sot u theksua rëndësia e progresit në dialogun e lehtësuar nga…