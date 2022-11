Daut Haradinaj flet për daljen e parë publike të UÇK-së: S’kisha as uniformë, ma dhuroi Musë Jashari

Ish-komandanti, Daut Haradinaj ka thënë se ishte nisur i veshur si civil 25 vjet më parë, në ditën kur Ushtria Çlirimtare e Kosovës doli në skenë për herë të parë.

Haradinaj në një intervistë në Frontal të T7 ka thënë se më 28 nëntor 1997, Musë Jashari ia dhuroi uniformën e tij.

“Unë kam qenë i veshur civil. Pak para se me u nisë, thanë me shku na të tre. Unë thash s’e kam uniformën me vete”, tregon Haradinaj.

“Këto uniforma i kemi pru bashkë me Mujën (Krasniqin) dhe Rexhën (Rexhep Selimin) në Kosovë. Kanë qenë zvicerane”, tha Haradinaj.

Dalja e parë publike e UÇK-së u bë në varrimin e Halit Gecit, mësuesit të shkollës së Llaushës.

Rexhep Selimi, Daut Haradinaj dhe Mujë Krasniqi ishin të parët që dolën për herë të parë publikisht para opinionit publik.

Ai tregoi gjithashtu në detaje se si ishin organizuar dhe si u shkrua teksti që ishte lexuar atë ditë.