Datat dhe oraret, zbulohen datat do luhen ndeshjet e 1/8-ave të Champions League Këtë të hënë u hodh shorti i 1/8-ave të Ligës së Kampionëve, me skuadrat që u njohën me kundërshtarët e raundit të radhës. Së fundmi janë zbuluar edhe datat dhe oraret kur do të zhvillohen këto ndeshje. Të martën e 13 shkurtit në orën 21:00 do të luhen: Copenhagen-Manchester City dhe Leipzig- Real Madrid. Të…