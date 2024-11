​“Dardanët” zbarkojnë sonte në “Fadil Vokrri”, përballen me Lituaninë Megjithëse të freskët nga ajo që ndodhi në Bukuresht në fund të përballjes me Rumaninë, Kosova do ta zhvillojë sonte ndeshjet e fundit në Ligën e Kombeve dhe do të përballet me Lituaninë. Kundërshtarët e sotëm të Kosovës janë të fundit në grupin 2 të Ligës C me zero pikë, andaj pritet një fitore e…