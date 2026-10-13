Dardanet sfidojnë sot Austrinë në ndeshjen e kthimit për Botërorin 2027
Kombëtarja e Kosovës në futbollin e vajzave do të përballet sot me Austrinë në ndeshjen e kthimit të play-offit për kualifikimet në Kampionatin Botëror 2027. Ndeshja zhvillohet nga ora 18:00 në stadiumin “Sportclub-Platz Dornbach” në Vjenë, ku Dardanet do të tentojnë ta përmbysin rezultatin e ndeshjes së parë, të cilën e humbën me rezultat 1-2.…
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Kombëtarja e Kosovës në futbollin e vajzave do të përballet sot me Austrinë në ndeshjen e kthimit të play-offit për kualifikimet në Kampionatin Botëror 2027.
Ndeshja zhvillohet nga ora 18:00 në stadiumin “Sportclub-Platz Dornbach” në Vjenë, ku Dardanet do të tentojnë ta përmbysin rezultatin e ndeshjes së parë, të cilën e humbën me rezultat 1-2.
Kosova do të kërkojë një paraqitje sa më të mirë në këtë përballje, me synimin për të vazhduar rrugëtimin drejt kualifikimit në Botërorin 2027. Për Dardanet, kjo është një sfidë e rëndësishme, pasi do të duhet të shënojnë për të rikthyer baraspeshën dhe për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim.
Takimi i sotëm zhvillohet në orën 18:00 në Vjenë.