​“Dardanët” para miqësores me Norvegjinë: Ne jemi Kosova, asnjëherë s’ndihemi inferiorë Kombëtarja e Kosovës do ta zhvillojë sot ndeshjen miqësore kundër Norvegjisë. Futbollistët e Franco Fodas do ta kenë një test të vështirë sonte përballë Norvegjisë të mbushur me yje si Erling Haaland e Martin Odegaard. Para miqësores së sotme ka reaguar edhe tifo-grupi jonë “Dardanët”. “Sonte luajmë miqësoren ndaj Norvegjisë në kuadër të përgatitjeve sa…