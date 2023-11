“Dardanët” kryejnë stërvitjen e fundit para ndeshjes me Izraelin Kombëtarja e Kosovës në futboll ka kryer stërvitjen e fundit para ndeshjes së nesërme kundër Izraelit. “Dardanët” përfunduan seanca të lehta stërvitore, si fizike ashtu edhe teknike. Nesër me fillim nga ora 20:45 stadiumi “Fadil Vokrri” do të jetë nikoqir i ndeshjes mes Kosovës dhe Izraelit, në kuadër të kualifikimeve për Euro 2024. Kosova tashmë…