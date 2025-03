Dardanët kanë filluar përkrahjen ndaj kombëtares për ndeshjet e muajit mars

Kombëtarja e Kosovës do t’i ketë dy ndeshje të rëndësishme në muajin mars me Islandën.

Ndërsa, pas këtyre dy lojëve, do të kuptohet se në edicionin e ri, a do të jetë Kosova pjesë e Ligës B apo C në Ligën e Kombeve.

Derisa, futbollistëve si përherë do të jenë edhe tifozët “Dardanët”.

Këta të fundit, përmes një videoje të shkurtër i kanë dhënë motiv ekipit kombëtar.

“Luajmë si një ekip. Një komb. Çdo njeri, çdo moment, çdo minutë. Ne jemi Dardanët. Ne jemi Kosova”, thuhet në videon e tifozëve zyrtarë të Kombëtares.

Tifozët kosovarë kanë qenë gjithmonë prapa Kombëtares, kudo që ka luajtur ajo.

Edhe këtë radhë, ata pritet ta japin kontributin dhe ndihmën e tyre nga tribunat, duke u bërë lojtari i 12-të në fushë.

Ekipi që do të jetë më i suksesshëm nga kjo përballje Kosovë-Islandë, do të luajë në Ligën B të Ligës së Kombeve, ndërsa ekipi tjetër do të përfundojë në Ligën C në edicionin e ardhshëm.