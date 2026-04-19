Dalin pamjet, si nisi zjarri që kaploi gjysmën e pallatit në Tiranë?
Janë publikuar pamjet nga momenti i shpërthimit të zjarrit që “përpiu” gjysmën e pallatit 12-katësh në Tiranë, pak ditë më parë.
Sipas videos, flakët kanë nisur nga mbeturinat e një marketi të vendosur në përdhes të pallatit, duke u përhapur me shpejtësi.
Si pasojë e zjarrit të madh i cili shpërtheu të martën e kaluar, 30 banesa u shkrumbuan ndërsa dhjetëra familje mbetën pa strehë.