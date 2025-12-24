Dalin pamjet – Për pak plas grushti në Big Brother
Një incident i tensionuar është regjistruar së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku banorët Ilir Vrenozi dhe Juxhin Plovishti u përfshinë në një përplasje të fortë verbale që rrezikoi të kalonte në dhunë fizike. Nga pamjet që po qarkullojnë në rrjetet sociale, duket se situata ka nisur pas një batute të Juxhinit,…
ShowBiz
Një incident i tensionuar është regjistruar së fundmi brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ku banorët Ilir Vrenozi dhe Juxhin Plovishti u përfshinë në një përplasje të fortë verbale që rrezikoi të kalonte në dhunë fizike.
Nga pamjet që po qarkullojnë në rrjetet sociale, duket se situata ka nisur pas një batute të Juxhinit, e cila nuk është pritur aspak mirë nga Iliri.
Ky i fundit reagoi menjëherë me nervozizëm, duke u ngritur nga vendi dhe duke tentuar t’i afrohet për ta goditur, por u ndal në kohë nga banorët e tjerë që ndërhynë për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit.
“Nuk tallet dot kush me mua, ik zhduku!”, duke e bërë situatën edhe më të rëndë emocionalisht brenda shtëpisë.
Fakti që të dy banorët janë nga Korça ka shtuar edhe më shumë reagimet dhe komentet në rrjet, ku ndjekësit po pyesin se çfarë e shkaktoi realisht këtë shpërthim të fortë.