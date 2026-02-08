Dalin pamjet, Klodi gati si dhëndërr

Klodi po duket shumë me emocione mbrëmjen e sotme. Ai tha se përgatitjet për me vallëzu kanë shkuar mirë. “Elijonën se kam pa që shumë orë, se nuk duhet me pa nusen”, tha ai.

ShowBiz

08/02/2026 21:45

Klodi po duket shumë me emocione mbrëmjen e sotme.

Ai tha se përgatitjet për me vallëzu kanë shkuar mirë.

“Elijonën se kam pa që shumë orë, se nuk duhet me pa nusen”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

February 8, 2026

Hyrja madhështore e Elijonës në dasmë – duket për mrekulli si nuse

February 8, 2026

Benita refuzon të shkoj në dasmën e Klodit dhe Elijonës

February 8, 2026

“O ti debil, o legen, lëre gangsterin jashtë, me mua mos...

February 8, 2026

“Të siguroj që nuk të tradhton kurrë, s’ia hedh sytë asnjërës”...

February 8, 2026

Zbulohet këngëtarja që do të performojë në dasmën e BBVK4

February 7, 2026

“Nuk puthem në sy të motrës”, debat mes Benitës dhe Aurorës

Lajme të fundit

Ligj i ri për ndërmarrjet publike, paralajmërohet reformë të thellë

Tërmet në Kosovë

​Hapet konkurs për projektimin e Memorialit për Adem Jasharin në Prishtinë

IKSHPK deklaron se rreziku nga virusi Nipah për Kosovën është i ulët