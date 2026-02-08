Dalin pamjet, Klodi gati si dhëndërr Klodi po duket shumë me emocione mbrëmjen e sotme. Ai tha se përgatitjet për me vallëzu kanë shkuar mirë. “Elijonën se kam pa që shumë orë, se nuk duhet me pa nusen”, tha ai. ShowBiz 08/02/2026 21:45 Klodi po duket shumë me emocione mbrëmjen e sotme. Ai tha se përgatitjet për me vallëzu kanë shkuar mirë. “Elijonën se kam pa që shumë orë, se nuk duhet me pa nusen”, tha ai. Artikuj të ngjashëm February 8, 2026 Hyrja madhështore e Elijonës në dasmë – duket për mrekulli si nuse February 8, 2026 Benita refuzon të shkoj në dasmën e Klodit dhe Elijonës February 8, 2026 “O ti debil, o legen, lëre gangsterin jashtë, me mua mos... February 8, 2026 “Të siguroj që nuk të tradhton kurrë, s’ia hedh sytë asnjërës”... February 8, 2026 Zbulohet këngëtarja që do të performojë në dasmën e BBVK4 February 7, 2026 “Nuk puthem në sy të motrës”, debat mes Benitës dhe Aurorës Lajme të fundit Ligj i ri për ndërmarrjet publike, paralajmërohet reformë të thellë Tërmet në Kosovë Hapet konkurs për projektimin e Memorialit për Adem Jasharin në Prishtinë IKSHPK deklaron se rreziku nga virusi Nipah për Kosovën është i ulët