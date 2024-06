Dalin formacionet zyrtare të Gjermanisë dhe Danimarkës Sonte me fillim nga ora 21:00 do të zhvillohet përballja tejet interesante e Euro 2024 mes Gjermanisë dhe Danimarkës. Stadiumi “Signal Iduna Park” i Dortmundit do të jetë nikoqir i përballjes së sotme, e cila i takon raundit të 16-të të Kampionatit Evropian Euro 2024. Gjermania e mbylli fazën e grupeve si lidere, në një…