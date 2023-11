Dalin formacionet zyrtare Galatasaray-United, “Djajtë e Kuq” kërkojnë ta kapin trenin e fundit për kualifikim në “ferrin” e Stambollit

Tri humbje nga katër ndeshje e kanë lënë Erik ten Hag në fund të Grupit A, megjithëse ata janë ende vetëm një pikë larg vendit të dytë.

Galatasaray fitoi në “Old Trafford” në fillim të këtij sezoni dhe tani United duhet të fitoj në Stamboll, shkruan lajmi.net.

Skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare:

Galatasaray: Muslera; Boey, Abdulkerim, Kaan, Angelino; Torreira, Ndombele; Ziyech, Mertens, Zaha; Icardi.

The boss makes 4️⃣ changes for tonight’s crucial Champions League tie 👇 #MUFC || #UCL



Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Amrabat, McTominay; Antony, Fernandes, Garnacho; Hojlund.

📝 TEAM NEWS

This is how The Lions are lining up tonight against @ManUtd.#GSvMUN #UCL pic.twitter.com/fSUZSfT3AK

— Galatasaray EN (@Galatasaray) November 29, 2023