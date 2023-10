Dalin detaje të reja: Zbulohet arsyeja që familja po fsheh informacione për shëndetin e Michael Schumacher

Më 29 dhjetor do të bëhen pikërisht dhjetë vjet nga aksidenti i tmerrshëm i përjetuar nga Michael Schumacher.

Një nga pilotët më të mëdhenj të Formula 1 të të gjitha kohërave u aksidentua bërë ski në alpet franceze dhe pësoi lëndime të rënda në kokë.

Edhe pse ai është një nga sportistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave, që atëherë dihet shumë pak për shëndetin e tij.

Aty-këtu miqtë e tij thonë disa fjalë pas vizitës, por kurrë diçka konkrete. Ndërsa familja e Michaelit, veçanërisht bashkëshortja e tij Corina, prej kohësh nuk ka dhënë deklaratë.

Pse është kështu, shpjegoi avokati i familjes Schumacher për 15 vitet e fundit, Felix Damm.

Dam foli për mënyrën se si bashkëshortja e Michael Corina po lufton për shëndetin e tij dhe pse ende nuk ka një raport zyrtar për gjendjen e tij.

“Kam ende në kokë imazhin e gazetarëve dhe fotografëve të shumtë që prisnin informacione para spitalit në Grenoble për ditë pas aksidentit. Për të ulur presionin, informacionet e para të përgjithshme për dëmtimet u dhanë në konferenca për shtyp ku ishin të pranishëm edhe mjekët që trajtonin Michael. Deri atëherë, çdo lajm për kushtet shëndetësore ishte absolutisht tabu”, deklaroi Felix Damm.

Dam tha gjithashtu se familja kishte menduar për një kohë të gjatë për të njoftuar atë që po ndodhte me Michael përmes mediave.

“Gjithmonë ka qenë për mbrojtjen e privatësisë. Sigurisht, ne kemi folur për këtë shumë dhe kemi konsideruar gjithashtu nëse një raport përfundimtar mbi shëndetin e Michael mund të jetë mënyra e duhur për ta bërë këtë. Por ky nuk do të ishte fundi. Do të duhej të vazhdonim t’i përditësojmë raportet. Media do të pyeste, përsëri dhe përsëri: si është tani, si duket tani?”.

Dam beson se shumica e fansave të Michael e kuptojnë dhe respektojnë vendimin e familjes për të kërkuar privatësi.

“Besoj se shumica dërrmuese e fansave mund ta përballojnë mirë. Sa për mediat, u habita se sa raportojnë ata pavarësisht se nuk ka asnjë të besueshme. Po bëjnë gjithçka duke krijuar një histori që nuk ekziston”, pohoi ai.

Pothuajse dhjetë vjet nga aksidenti, dihet pak për gjendjen e Michael.

Thuhej se ai u zgjua nga koma gjashtë muaj pas rënies, madje ishte në gjendje të ecte dhe të komunikonte.

Avokatët i mohuan të gjitha këto dhe paditën edhe mediat.

Gazeta e madhe gjermane Bild” tha se po i hapte sytë dhe po merrte frymë vetë. Kjo është larg së vërtetës, e konfirmoi djali i tij Mick Schumacher, në një intervistë që dha në vitin 2021: “Sa mirë do të ishte të flisja me babain tim, si një shofer me një shofer. Do të jepja gjithçka për ta përjetuar atë moment. Wshtë një padrejtësi për mua”, kishte deklruar djali i tij.

“Një revistë botoi në faqen e saj të parë “Ai nuk është më me ne”, duke aluduar në faktin se Michael Schumacher kishte vdekur. Ky informacion i rremë u kushtoi atyre 100,000 euro. Unë nuk jam në dijeni që dikush duhet të paguajë më shumë për ndonjë lajm të rremë të publikuar”, përfundoi avokati i familjes Schumacher, Felix Damm. /Lajmi.net/