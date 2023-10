Daku i mbështjellur me flamurin e UÇK-së: Jam djalë nga Kosova, më ka thirrë atdheu Kombëtarja shqiptare e futbollit të enjten mbrëma arriti fitore me “aromë” Evropiani kundër Çekisë. Kuqezinjtë triumfuan 3:0 kundër Republikës Çeke në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net. Sulmuesi nga Gjilanit, Mirlind Daku u inkuadrua në pjesën e dytë dhe kontribuoi me asistim. Daku pas përfundimit të ndeshjes u pa i mbështjellur me flamurin e…