Daja tregon çelësin e suksesit të Ballkani ndaj Dinamo Zagreb

Trajneri i Ballkani, Ilir Daja, ka theksuar se fitorja ndaj Dinamo Zagrebit është arritur duke luftuar si ekip.

Ballkani ka shënuar fitore në “Fadil Vokrri” me rezultat bindës 2:0, shkruan Lajmi.net.

Ai ka theksuar se skuadra e tij nuk arriti të bëjë lojën e vetë, por pavarësisht kësaj është i kënaqur me rezultatin.

“Të gjithë bashkë po luftojmë për suksesin që e kemi. Me ekipe si Dinamo natyrisht se nuk mund të bësh një lojë kaq brilante sepse kanë goxha eksperiencë. Këtë lloj diference ne e zbusim dhe e ngushtojmë me faktin që jemi grup dhe të gjithë bashkë luftojmë. Luftojnë ata që janë në fushë, ata në bankinë dhe ne që jemi nga prapa. Ne kishim studiuar kundërshtarin dhe pavarësisht rezultatin 2:0, është skuadër që duhet respektuar në maksimum për shkak të vlerave që ka. Ne sollëm një mënyrë loje që pikat e forta të tyre t’i neutralizonim. Kjo është pozitive, por pa karakterin e lojtarëve që unë drejtoj, nuk do të mund t’i arrinim këto suksese”, tha Daja pas ndeshjes.

Pas një humbje e një fitore tani Ballkani ngritët në pozitën e dytë, mbrapa vetëm Viktoria Plezen, derisa Dinamo është në vendin e tretë. /Lajmi.net/