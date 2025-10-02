Dafina Zeqiri realizon fotosesion të veçantë me djalin e saj, Daskanin dhe Kreshnikun
Artistja e njohur shqiptare, Dafina Zeqiri, ka emocionuar ndjekësit e saj në rrjetin social Instagram me një seri fotografish të veçanta familjare. Këto janë imazhet e para që ajo ndan publikisht me djalin e saj të vogël, Daskanin, i cili erdhi në jetë pak muaj më parë dhe tashmë është kthyer në “qershinë mbi tortë”…
ShowBiz
Artistja e njohur shqiptare, Dafina Zeqiri, ka emocionuar ndjekësit e saj në rrjetin social Instagram me një seri fotografish të veçanta familjare.
Këto janë imazhet e para që ajo ndan publikisht me djalin e saj të vogël, Daskanin, i cili erdhi në jetë pak muaj më parë dhe tashmë është kthyer në “qershinë mbi tortë” të jetës së saj.
Në këtë sesion fotografik intim dhe të ndjeshëm, Dafina shfaqet përkrah partnerit të saj, Kreshnikut, dhe djalit të tyre, duke reflektuar dashuri, ngrohtësi dhe një harmoni të veçantë familjare. Ndriçimi i butë dhe atmosfera e ngrohtë e fotove theksojnë emocionet e sinqerta që çifti ndan për prindërimin dhe lidhjen e tyre të re si familje.
Fotografia e parë është një siluetë prekëse që flet më shumë se fjalët – Kreshniku puth Dafinën në ballë ndërsa ata të dy mbajnë në krahë vogëlushin Daskani. Një moment që simbolizon dashurinë dhe përkushtimin, jo vetëm ndaj njëri-tjetrit, por edhe ndaj jetës së re që kanë krijuar së bashku.
Ky postim i veçantë nga Dafina ka marrë menjëherë shumë komente pozitive dhe përkrahje nga fansat e saj, të cilët kanë ndarë urime dhe fjalë të ngrohta për këngëtaren dhe familjen e saj të re. Pas një karriere të suksesshme në muzikë, duket se Dafina po përjeton një nga kapitujt më të bukur dhe të plotësuar të jetës së saj.
Ky sesion fotografik shënon jo vetëm një moment personal të rëndësishëm, por edhe një dëshmi të dashurisë që ajo dëshiron të ndajë me botën – një dashuri që tashmë ka një emër: Daskani.
View this post on Instagram