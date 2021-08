Dafina Zeqiri iu drejtohet fansave: “E çmoj dashurinë që ma dhuroni…”

Ajo shquhet për origjinalitetin dhe unikitetin që përcjellë në këngët e saj e në paraqitjet skenike, shkruan lajmi.net.

Dje ka lansuar këngën e shumëpritur, bashkëpunimin me Lyrical Son – “Llafe,llafe” që do jetë edhe pjesë e albumit të saj “Dafinë moj”.

“Projekti i fundit ft. @lyricalson i cili do te jete edhe pjese e albumit #Dafinëmoj ❤️ u jetesua nga dashuria juaj per te. Une çdo kompliment dhe dashurine tuaj qe me dhuroni per dite e çmoj shumë dhe ju falenderoj nga Zemra❤️! Muzika dhe kreativiteti per te sjelle gjera te bukura per ju jane brenda meje por behen me te bukura kur mbeshtetja vjen nga ju🙏! Une jetoj me MUZIKEN dhe lumturohem kur e shoh se gjithe puna ime troket ne zemrat tuaja, ne kete pike jemi te gjithe te bashkuar 💪 Dua qe te ju kam gjithemone prane duke ju uruar shume gezime dhe hare ne jetet tuaja!” ka shkruar Dafina./Lajmi.net/