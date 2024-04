Daçiq: Votimi për Srebrenicën në OKB do të na tregojë kush janë partnerët tanë e kush nuk do të jenë

Ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, tha të martën, më 23 prill, se do të votohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për rezolutën për njohjen e gjenocidit në Srebrenicë, e cila do të jetë publike.

Aty, ai tha se do të të shihet se kush janë partnerët e Serbisë në politikën e jashtme dhe kush nuk do të jetë, duke shtuar se e mundur që disa shtete “ta gënjejnë Serbinë se janë me të, por votojnë ndryshe”.

“Ne duhet të jetojmë me të gjithë, me miqtë, me armiqtë, me disa që do të jenë gjithmonë me ju ose nuk do të lejohen të jenë me ju. Votimi është publik, kështu që do të shohim se kush do të votojë”, tha Daçiq, raporton agjencia serbe e lajmeve, FoNet.

Daçiq tha se presidenti kinez do ta vizitojë Serbinë këtë vit, se presidenti rus ishte në vizitë, ndërsa përmendi mungesën e vizitave të liderëve perëndimorë në Beograd.

“Kjo është arsyeja pse unë e falënderoj Macronin që ishte”, tha Daçiq.