D+: OSHP “përdor” pandeminë për të mos mbajtur seanca

Demokraci Plus (D+) ka reaguar ndaj Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) i cili për shkak të Pandemisë me COVID-19 nuk është duke i mbajtur fare seancat me palët dhe publikun dhe në këtë formë është duke e dëmtuar seriozisht integritetin e procesit të shqyrtimit të ankesave.