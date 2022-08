Curry i del në mbrojtje Grinerit: Është një ditë jo e mirë për sportin tonë Stephen Curry ka folur në lidhje me vendimin e marrë në dëm të yllit i WNBA-së, Brittney Griner, e cila u shpall fajtor për kontrabandë droge me qëllim kriminal dhe u dënua me nëntë vjet burg, si dhe u dënua me 1 milion rubla (16,590 dollarë). Sipas tij, kjo çështje është përtej botës së sportit,…