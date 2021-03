Çun Lajçi: Nëse shpëtoj nga Covidi, s’keni nevojë me ma zmadhu fotografinë e as mem ble lule

Së fundi, ka publikuar një shkrim duke ironizuar me politikanët e vendit se aktorët i vlerësojnë vetëm pasi vdesin, shkruan lajmi.net.

“Nëse e han dreqi më shpëtua nga virusi, keni shpëtua edhe ju, se s’ka me iu ra mallkimi që s’keni ba gja për mua”, kanë qenë disa nga fjalët e tij në status.

Tutje ka shtuar: ” S’do t’keni nevojë me ma zmadhue fotografinë as me ble buçetën me lule e me vu n’shkallët e teatrit të fotografia ime e zverdhueme!”.

Theksojmë se, ka disa ditë që Çun Lajçi është infektuar me COVID-19.

Postimi i plotë i tij:

“Nëse e han dreqi me shpëtua nga Covidi, bahet mirë për mua e bahet mirë edhe për juve.S’do t’keni nevojë me ma zmadhue fotografinë as me ble buçetën me lule e me vu n’shkallët e teatrit të fotografia ime e zverdhueme!PoKam thanë, Drelajt janë larg me ardhë ju mbas kufomës sime! Atje ka zogj e njerëz s’me duhen! Njeni kur m’pa me libra n’rrugë, n’Kumanovë m’duket, me shkroi: Me kalua kah shtëpia ime me këto libra, të ndjeki me qen deri n’Pejë!Mos i thashë se lodhet qeni, se unë n’rrugë kam lindë e n’rrugë kam me vdekë! Nëse e han dreqi më shpëtua nga virusi, keni shpëtua edhe ju, se s’ka me iu ra mallkimi që s’keni ba gja për mua, (s’kam dashtë mashtrim sa për fotografi) se vet kamë dashtë me m’përcjellë zogjët, e me vdekë tue knua me mua! Dardani, 28.03.2021”./Lajmi.net/