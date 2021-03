Cramon: Kosova t’i kthehet dialogut, Serbia ta njohë Kosovën

Von Cramon ka thënë se nëse Kosova nuk dëshiron të humb perspektivën evropiane atëherë qeveria Kurti duhet ta vendosë dialogun si prioritet.

“Nëse Kosova nuk dëshiron të humb perspektivën e saj evropiane, atëherë dialogun me Serbinë duhet të jetë në prioritet e Albin Kurtit dhe qeverinë e re”, tha ajo, raporton Deutsche Welle.

Eurodeputetja ka dërguar mesazh edhe tek Vuçiq, se njohja e Kosovës është kusht për progres në rrugën evropiane.

“Njohja e Kosovës është një kusht për progres të mëtutjeshëm në negociatat mes Serbisë dhe BE-së. Kjo ka qenë e qartë për Beogradin. Shpresojmë që kjo do të ketë efekt në Beograd. Ka disa sinjale në këtë drejtim. Presidenti Vuçiq njëherë ka thënë se një ditë do të ketë disa gjëra që Serbia do të duhet t’i përbijë të cilat nuk do t’i pëlqejnë atij. Pyetja është se kur ai pozicion do të jetë i mundur të ketë përkrahjen më të madhe në vend”, tha Von Cramon.