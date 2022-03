​CNN: Çfarë po e pengon Kinën të ndalojë pushtimin rus të Ukrainës?

Kështu mendojnë edhe disa politikanë – ministri i Jashtëm ukrainas dyshohet se i kërkoi Kinës që të përfshihej më aktivisht në zgjidhjen e krizës dhe të martën, liderët evropianë folën përmes video-lidhjes me presidentin kinez Xi Jinping, shkruan CNN.

Ide të tilla duket se kanë kuptim – por të gjitha janë të dënuara me dështim, pasi Kina, një vend që i mungon aftësia për të vepruar me vendosmëri në skenën botërore, vuan nga një mungesë kronike e lidershipit që e bën atë gjithmonë të paralizuar sa herë që ndodhin disa kriza botërore.

Kur lufta filloi gati dy javë më parë, përgjigja e Kinës ishte e parashikueshme: fajin e ka Perëndimi, “të gjitha palët” duhet të përmbahen nga dhuna (sikur kjo të ishte një mosmarrëveshje midis palëve të barabarta që të dyja mbajnë njëfarë faji). Në fillim, një reagim i tillë mund të interpretohet si pasojë e dilemës me të cilën përballet Kina, sikur është e detyruar të bëjë deklarata të plota, sepse është e tronditur nga sjellja e Rusisë – por nguron të kritikojë vendin me të cilin ka marrëdhëniet më të ngushta miqësore.

Por 10 ditë më vonë, ministri i Jashtëm Wang Yi rriti mbështetjen për Moskën dhe të hënën i tha Rusisë se ajo ishte “partneri strategjik më i rëndësishëm i Kinës”. Në përgjigje të shpresave në rritje në Perëndim se Kina mund të përdorë ndikimin e saj në Moskë dhe të marrë rolin e ndërmjetësit, Wang Yi tha se Kina mund ta bëjë këtë “kur të jetë koha e duhur”.

Hezitimi i Kinës nuk është asgjë e re. Për dekada, liderë perëndimorë i kanë kërkuar Kinës që të jetë një partner strategjik ose akter në rendin ndërkombëtar global. Shumë kanë imagjinuar se herët a vonë Kina do të befasojë pozitivisht dhe se në një situatë emergjente sikurse sot, diplomatët kinezë do të përdorin pozicionin e tyre të mirë për të zgjidhur një krizë globale.

Por në realitet, Kina vuan nga një obsesion i tillë me një grup shumë të ngushtë pyetjesh, saqë në skenën ndërkombëtare thjesht nuk është në gjendje të luajë asgjë më shumë se një aktore tipike – ajo luan gjithmonë disa role shumë specifike, por përndryshe jo deri në detyrë.

Kina reagon fuqishëm kryesisht vetëm kur bëhet fjalë për dy çështje të brendshme, pikërisht Tajvanin dhe të drejtat e njeriut. Vendet që nuk e pranojnë qëndrimin zyrtar të Kinës për Tajvanin – që përmbyset me nevojën e Tajvanit për t’u kthyer në Kinë, pavarësisht se çfarë mendojnë njerëzit e saj – po persekutohen pamëshirshëm. Një shembull i mirë është Lituania, të cilën Kina e ka mundur ekonomikisht vetëm sepse Lituania lejoi Tajvanin në fund të vitit të kaluar të vendoste emrin e tij në një zyrë përfaqësuese të hapur nga tajvanezët në Vilnius, kryeqyteti i Lituanisë. Kina këmbëngul se Tajvani lejohet ta quajë veten “Taipei” – sipas kryeqytetit të tij – sikur të ishte një provincë e Kinës.

Sa i përket të drejtave të njeriut – kushdo që pretendon se të drejtat e njeriut janë universale konsiderohet se po ndërhyn në punët e brendshme të Kinës. Andaj, Kina mbështet vendet e tjera që shpesh kritikohen për shkeljen e Deklaratës së të Drejtave të Njeriut dhe pretendon se bëhet fjalë edhe për punët e tyre të brendshme.

Por kur bëhet fjalë për shumicën e çështjeve të tjera, Kinës thjesht nuk i intereson.

Ky fokus dritëshkurtër në çështje të brendshme në veçanti filloi të binte në sy gjatë sundimit të Xi Jinping, ndoshta lideri më pak kozmopolit që Kina ka pasur për gati 50 vjet. Sistemi në fuqi sot në Kinë e ka origjinën në vitet 1970 kur vendi drejtohej nga Deng Xiaoping, i cili ishte i gatshëm të lironte pak nga kontrolli i Partisë Komuniste mbi shoqërinë kineze për të lejuar prosperitetin ekonomik.

Dy pasardhësit e tij të zgjedhur me kujdes – Jiang Zemin dhe Hu Jintao – kishin të meta, por ndanin pikëpamje të ngjashme dhe një dëshirë për ta bërë partinë më tërheqëse për më shumë njerëz dhe për të zhvilluar marrëdhënie më të mira me fqinjët.

Por Xi Jinping nuk ka kërkesa të tilla. Vizioni i tij në thelb zbret në rikrijimin e Partisë Komuniste kineze siç ishte në ditët e babait të tij dhe brezit të tij.

Qëllimi përfundimtar i Xi Jinping është të forcojë kontrollin e partisë mbi ekonominë, politikën, arsimin, si dhe zonat e banuara nga pakicat, si provinca Xinjiang ose zona Hong Kongun. Në mënyrën e tij, vizioni i tij mund të jetë ambicioz teksa përpiqet të kthejë kohën pas dhe të zhbëjë 40 vjet reformë. Por është ende një vizion i kufizuar që është tërësisht i fokusuar në çështjet e brendshme. Siç tha akademiku australian Geremie Barmé, është një “perandori e mërzisë”.

Kjo është arsyeja pse është iluzore të pritet që Kina të luajë një rol konstruktiv në Ukrainë. Në letër, duket se ka kuptim të përsosur. Sot, Kina është tregu i fundit i madh për Rusinë pasi Perëndimi ndërpreu pothuajse të gjitha lidhjet me të. Diplomatët kinezë po dëgjohen në Moskë dhe ata me siguri mund të sugjerojnë, në një mënyrë delikate, se zgjidhja më e mirë për të gjithë do të ishte një lloj marrëveshjeje në tryezë.

Një hap i tillë do të ishte gjithashtu në interes të Kinës. Kina është bërë e pasur brenda kornizës së rendit ndërkombëtar që Putini tani dëshiron ta shkatërrojë. Në fund të fundit, Kina duhet të konkurrojë me vendet udhëheqëse të botës, dhe kjo është e mundur vetëm në një sistem të hapur global në të cilin ka një rrjedhë të lirë të kapitalit dhe ideve. Shoqërimi me vende jofunksionale si Rusia është vetëm një barrë shtesë për Kinën.

Ky mund të jetë ende rasti, dhe Kina mund të arrijë të lërë mënjanë prioritetet e saj të brendshme për të ndihmuar në përfundimin e krizës. Por një ndryshim i tillë do të kërkonte ndryshime tektonike. Të luash një rol ndërmjetësues për Kinën do të nënkuptonte distancim nga Rusia, pasi kohët e fundit ata mburreshin se miqësia e tyre “nuk njeh kufij”.

Në vend të kësaj, Kina ka shumë të ngjarë të pretendojë neutralitet, ndërkohë që do të rezervojë shumicën e simpatisë së saj për Rusinë – jo për Ukrainën ose për demokracitë që luftojnë për të ruajtur pavarësinë e saj.

Kjo për shkak se gjithçka që Xi Jinping ka prezantuar në shtëpi që kur ishte në pushtet kishte për qëllim mbytjen dhe jo nxitjen e të menduarit të lirë. Ai e shikon botën demokratike me një mosbesim të madh. Ai shpreson se Kina do t’i shtyjë ata me risitë vendase – jo një shkëmbim të pasur idesh dhe produktesh. Është një vizion shumë egocentrik i botës, një vizion në të cilin të gjitha lidhjet janë kryesisht: nëse ti fiton, unë humbas – dhe anasjelltas.

Në një kontekst të tillë, nëse Perëndimi është i zënë me konfliktin me Rusinë për Evropën, Kina fiton. Ndërhyrja në mosmarrëveshjet mes të huajve nuk ka kuptim. Më mirë të qëndroni jashtë asaj turme, prisni të shihni se kush mund të fitojë dhe më pas bëni marrëveshje me fituesin.

Autori i këtij teksti, Ian Johnson, është një ekspert për Kinën nga e cila ka raportuar për më shumë se 20 vjet si korrespondent dhe kolumnist për media të ndryshme amerikane, duke përfshirë New York Times dhe Wall Street Journal, për të cilat ai fitoi çmimin Çmimi Pulitzer në vitin 2001.