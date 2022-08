​Çmimi i naftës u rrit me një dollar për fuçi

Nafta u rrit 1 dollarë për fuçi të martën, duke përmbysur rëniet e mëparshme, pasi Rusia raportoi se eksportet e naftës në Evropë përmes tubacionit Druzhba ishin ndalur që nga fillimi i gushtit, duke ngritur shqetësime për furnizimin e ngushtë.

Kompania ruse e energjisë Transneft njoftoi se Ukraina ka pezulluar rrjedhën e naftës për shkak se sanksionet perëndimore e kanë bërë të pamundur pagesën e tarifave të transitit nga Moska.

Çmimi i një fuçie në tregun e Londrës u rrit me 92 centë në 97.57 dollarë krahasuar me ditën e mëparshme të tregtimit. Në tregun amerikan, një fuçi u tregtua me 1.02 dollarë më shumë, në 91.79 dollarë.

Deri në lajmet e Druzhbës, pritjet në rritje se recesioni do të reduktonte kërkesën për naftë kishin neutralizuar shqetësimet për furnizimin.

Tregu i naftës ndjeu gjithashtu ndikimin e negociatave për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit që do të lejonte eksporte më të mëdha të naftës iraniane.

Bashkimi Evropian paraqiti të hënën një tekst “përfundimtar” për të ringjallur marrëveshjen e Iranit të vitit 2015. Një zyrtar i lartë i BE tha se një vendim përfundimtar mbi propozimin, i cili ka nevojë për miratimin e SHBA dhe Iranit, pritet brenda “disa javësh”.

Bisedimet u zvarritën me muaj pa një marrëveshje.

Eksportet e naftës së papërpunuar të Iranit janë të paktën një milion fuçi në ditë nën nivelet e vitit 2018 kur presidenti i atëhershëm i SHBA Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore, kështu që marrëveshja mund të lejojë një rritje të konsiderueshme të furnizimit.

Çmimi i naftës u rrit në fillim të këtij viti pasi lufta e Rusisë në Ukrainë rriti shqetësimet për furnizimin, me çmimin në tregun e Londrës që arriti rreth 139 dollarë në mars, afër nivelit më të lartë të të gjitha kohërave.

Çmimi i naftës në tregun e Londrës ra në 92.78 dollarë të premten, më i ulëti që nga shkurti, pasi paralajmërimi i Bankës së Anglisë të enjten për një rënie të zgjatur rriti pritjet për konsum më të ulët të karburantit.

Në një raport të veçantë, OPEC njoftoi sot se një fuçi e shportës së naftës të anëtarëve të tij qëndroi në 100.78 dollarë të hënën, që do të thotë se u rrit me 77 cent në krahasim me ditën e mëparshme të tregtimit.