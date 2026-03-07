Çmimi i naftës në nivelin më të lartë dyvjeçar
Çmimet e naftës janë rritur në nivelin më të lartë në më shumë se dy vjet, pasi ministri i energjisë i Katarit paralajmëroi se pret që të gjithë eksportuesit e naftës dhe gazit në Gjirin Persik të ndalojnë prodhimin brenda disa ditësh.
Saad al-Kaabi i tha Financial Times se konflikti në Lindjen e Mesme – një rajon që luan një rol kyç në furnizimin global me energji dhe rrugët e transportit detar – mund të “rrëzojë ekonomitë e botës”, shkruan BBC, transmeton kosovapress.
Edhe në Kosovë ka shënuar rritje të madhe çmimi i karburanteve këto ditë, një litër naftë ka arrit gati 1.5 euro.
Nafta e papërpunuar Brent u rrit me më shumë se 9% të premten, duke arritur në 93 dollarë për fuçi – niveli më i lartë që nga vjeshta e vitit 2023.
Rritja e çmimeve të naftës mund të ketë efekte të gjera, jo vetëm në koston e mbushjes së automjetit tuaj, por edhe në koston e disa ngrohjes, ushqimit dhe mallrave të importuara.
Ka paralajmërime se nëse çmimi i naftës dhe gazit – i cili gjithashtu është rritur këtë javë – mbetet i lartë, kjo mund të nxisë inflacionin në ekonomitë kryesore botërore si Mbretëria e Bashkuar dhe SHBA-ja, ku ka qenë në një trend gjerësisht në rënie.
Kaabi tha se nafta mund të arrijë në 150 dollarë për fuçi nëse konflikti me Iranin vazhdon gjatë javëve të ardhshme.
Ai i tha FT : “Nëse kjo luftë vazhdon për disa javë, rritja e PBB-së në të gjithë botën do të ndikohet.
“Çmimi i energjisë për të gjithë do të rritet. Do të ketë mungesa të disa produkteve dhe do të ketë një reaksion zinxhir të fabrikave që nuk do të jenë në gjendje të furnizojnë.”
Konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar tashmë po shohin çmime më të larta të benzinës dhe naftës . Të premten, RAC tha se benzina në pompat e Mbretërisë së Bashkuar ishte rritur me 3.7p, dhe nafta me 6p – duke arritur një nivel rekord në 16 muaj – që nga e shtuna.
Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve, organi mbikëqyrës i konkurrencës në Mbretërinë e Bashkuar, thotë se po “monitoron nga afër” se si do të zhvillohen çmimet e stacioneve të benzinës.
Faturat e energjisë për familjet mund të rriten gjithashtu, megjithëse kjo ndoshta nuk do të ndihet deri në korrik, pasi limiti i çmimit të energjisë nga rregullatori Ofgem është vendosur tashmë deri atëherë.
Ka pasur frikë se kriza aktuale mund të ketë një ndikim të ngjashëm me pushtimin rus të Ukrainës, por deri më tani rritjet e çmimeve të naftës dhe gazit mbeten nën kulmet e përjetuara në vitin 2022.