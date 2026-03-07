Çmenduri: Shoferi kosovar sulmon një punëtor në Ferizaj, vetëm se nuk e linte të kalonte në një rrugë të mbyllur
Një rast i paprecedent ka ndodhur sot në Ferizaj.
Derisa një punëtor po përkujdesej për mbarëvajtjen e punimeve në një rrugë, një person tenton të kalojë përmes asaj rruge, me veturën e tij.
Pavarësisht paralajmërimeve të punëtorit që zona është punishte, qytetari i pandërgjegjshëm vijon të insistojë, para se të bëjë skandalin.
Në gjaknxehtësi e sipër, shoferi i automjetit del nga vetura dhe e sulmon fizikisht punëtorin, duke e goditur dhe kapur për fyti.
Me qetësi dhe duke e menaxhuar veten, punëtori e vendos në rrugë shenjën sinjalizuese të punimeve.