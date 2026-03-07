Çmenduri: Shoferi kosovar sulmon një punëtor në Ferizaj, vetëm se nuk e linte të kalonte në një rrugë të mbyllur

07/03/2026 20:03

Një rast i paprecedent ka ndodhur sot në Ferizaj.

Derisa një punëtor po përkujdesej për mbarëvajtjen e punimeve në një rrugë, një person tenton të kalojë përmes asaj rruge, me veturën e tij.

Pavarësisht paralajmërimeve të punëtorit që zona është punishte, qytetari i pandërgjegjshëm vijon të insistojë, para se të bëjë skandalin.

Në gjaknxehtësi e sipër, shoferi i automjetit del nga vetura dhe e sulmon fizikisht punëtorin, duke e goditur dhe kapur për fyti.

Me qetësi dhe duke e menaxhuar veten, punëtori e vendos në rrugë shenjën sinjalizuese të punimeve.

