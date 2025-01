“Çka ka ofru ky për katër vite? – Tallje me qytetarët e Kosovës” – Sokol Havolli për Kurtin

Kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës në listën e LDK-së, Sokol Havolli, tha se Qeveria Kurti është tallur për katër vite në pushtet me qytetarët e Kosovës.

Sipas Havollit, Qeveria aktuale po manipulon me të kaluarën.

“Po flasim për një qeveri që i ka pas katër vite të plota në pushtet dhe që ende vazhdon me u marrë me të kaluarën. Duhet me ja bo këtyre një pyetje kallxoni çka keni bo vetë? Po manipulon me të kaluarën dhe qytetari i Kosovës duhet me ja bo pyetjen vetës çka ka ofru për katër vite (qeveria Kurti)?”, tha Havolli në Pressing, transmeton Express.

“Është tallje me qytetarët e Kosovës, për gjithë narracionin dhe propagandën është tallje me qytetarët e Kosovës dhe kundrejt kësaj tallje ne kemi vendos me u përgjigj me programin që e kemi publiku para një viti dhe me listën që e kemi publiku të parët”, shtoi ai.

“Nuk duhet të merremi me këto tallje”, tha ai për pushtetin.