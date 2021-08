Çka është Ligji i Sheriatit?

Talibanët kanë thënë se do të qeverisin Afganistanin sipas Ligjit të Sheriatit.

Ligji i Sheriatit është sistemi juridik i Islamit. Ai rrjedh nga Kur’ani. Sheriati fjalë për fjalë do të thotë “qartësinë, një rrugë e mirë që shpie tek uji”.

Ligji i Sheriatit vepron si një kod jetese që të gjithë myslimanët duhet t’i përmbahen, përfshirë lutjet, agjërimin dhe dhurimet për të varfrit, transmeton Klankosova.tv.

Ai synon të ndihmojë myslimanët të kuptojnë se si ata duhet të udhëheqin çdo aspekt të jetës së tyre sipas dëshirave të Zotit.

Sidoqoftë, ka interpretime të ndryshme se si të zbatohet Sheriati.

Kur talibanët ishin në pushtet për herë të fundit, ata vendosën një kuptim të rreptë të ligjit mbi Afganistanin. Kjo përfshinte ndëshkime brutale, të tilla si amputimi i duarve të njerëzve për vjedhje dhe ekzekutime publike për vrasje.

Çfarë do të thotë kjo në praktikë?

Sheriati mund të informojë çdo aspekt të jetës së përditshme për një mysliman.

Për shembull, një mysliman që pyet veten se çfarë të bëjë nëse kolegët e tyre i ftojnë në një pub pas punës, mund t’i drejtohet një dijetari të Sheriatit për këshilla për të siguruar që ata të veprojnë brenda kuadrit ligjor të fesë së tyre.

Fushat e tjera të jetës së përditshme ku myslimanët mund t’i drejtohen Sheriatit për udhëzime përfshijnë të drejtën familjare, financat dhe biznesin.

Cilat janë disa nga dënimet e ashpra?

Ligji i Sheriatit i ndan veprat penale në dy kategori të përgjithshme: veprat penale “hadd”, të cilat janë krime të rënda me dënime të caktuara dhe krime “tazir”, ku dënimi lihet në diskrecionin e gjykatësit.

Veprat penale Hadd përfshijnë vjedhjen, e cila mund të dënohet me amputimin e dorës së autorit, dhe tradhtinë bashkëshortore, e cila mund të mbajë dënimin me vdekje me gurë.

Disa organizata islame kanë argumentuar se ka shumë masa mbrojtëse dhe një barrë të madhe provash në zbatimin e ndëshkimeve të haddit, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.

OKB -ja është shprehur kundër vdekjes me gurë, duke thënë se “përbën torturë ose trajtim ose ndëshkim tjetër mizor, çnjerëzor ose poshtërues dhe kështu është i ndaluar qartë”.

Jo të gjitha vendet myslimane miratojnë ose zbatojnë dënime të tilla për veprat penale, dhe sondazhet kanë sugjeruar se qëndrimet e myslimanëve ndaj dënimeve të ashpra për vepra të tilla ndryshojnë shumë.