Çitaku tallet me kërkesën e Vuçiqit: Edhe unë i kam shkruar NASA-s të ma sigurojnë një udhëtim në hënë Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku është tallur me kërkesën e presidentit serb, Aleksander Vuçiq ndaj KFOR-it, për kthimin e ushtarëve serbë në Kosovë. Ajo ka ironizuar duke thënë se edhe ajo ka dorëzuar një email në NASA, e shpreson se do t’ia “sigurojnë një udhëtim në hënë”, shkruan lajmi.net. “Gjasat për përgjigje pozitive i kam…