Çitaku përshëndet kalimin e propozimit francez, përkujton përvojën e hidhur të liberalizimit të vizave për Kosovë

Çitaku, me anë të një postimi në ‘Twitter’, ka përkujtuar, siç e cilësoi ajo, përvojën e hidhur të Kosovës me çështjen e mos-liberalizimit të vizave, teksa ka shpresuar se unioni evropian do t’i mbajë premtimet, shkruan lajmi.net.

“Parlamenti i Maqedonisë së Veriut sapo i dha dritën e gjelbër propocizimit francez. Kjo do të zhbllokojë hapat e anëtarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Tani, të shpresojmë se BE-ja do ta mbajë premtimin”, ka shkruar Çitaku në cicërimën e saj.

“Ne në Kosovë kemi eksperiencë të hidhur me liberalizimin e vizave, por shpresoj që kjo do të krijojë një momentum të ri në Ballkanin Perëndimor”, përfundon postimi i saj.

We in #Kosovo have a bitter experience with #VisaLiberalization, but let’s hope this will create a new momentum for all of the #WesternBalkans.

— Vlora Çitaku 🌻 (@vloracitaku) July 16, 2022