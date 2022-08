Çitaku: Mos ndjellni frikë e panik, nuk ka me pasë luftë në Kosovë Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka deklaruar se në Kosovë nuk ka me pas luftë. Ajo ka porosit që të mos ndjellet frikë e panik. “Nuk ka me pasë luftë në Kosovë. Mos ndjellni frikë e panikë. NATO është garantues i sovranitetit të Kosovës. Serbia e di shumë mirë çka sjellë një…