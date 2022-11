Çitaku: Asociacioni të themelohet sipas vendimit të Kushtetueses, as më pak as më shumë Vlora Çitaku, nënkryetare e PDK-së, lidhur me Asociacionin ka thënë se ai duhet të formohet bazuar në vendimin e Gjykatës Kushtetuese. “Në këtë pikë, ne nuk jemi si kryeministri Albin Kurti që i ndryshon qëndrimet, ne jemi konsistent. PDK beson që Asociacioni duhet të formohet bazuar në vendimin e Gjykatës Kushtetuese. As më pak e…