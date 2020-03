Çiljeta: Kjo është një sprovë, asgjë nuk ndodh pa lejën e Allahut

View this post on Instagram

🤲🏻 Asgje nuk ndodh pa lejen e Allah,qofte edhe nje gjethe nuk bie ne toke pa lejen e Tij☝🏻dhe kjo qe po kalon e gjithe bota eshte nje sprove e madhe krijuar nga vet dora njeriut,jemi te gjithe gabimtare kujtohemi per Allah kur na ze frika e paniku kujtohemi atehere kur e shohim qe skemi me zgjidhje nga tja mbajme,por po ta mendojme pak me thelle shum keshilla i kemi ne KURAN keshilla qe jo te gjithe i zbatojme dhe na duhet te kalojme neper sprova kaq te medha per te kuptuar sa gjera e keshilla jan then ne Kuran mijra vjet me pare dhe po ta mendojm me thelle akoma kemi rreth 6 muaj ne sprova te medha qe nga termeti e der tek pandemia sot.Te them te drejten nuk doja ta nxirrja kte status sepse dy her qe kam folur per namaz e islam jam kryqezuar nga komentet tuaja e paragjykimet dhe e kisha vendosur qe besimin tim do ta ruaja vec per veten por sjam pishman vetem per nje arsye sepse cdo fjal me buron nga zemra e sinqeriteti,as un sjam perfekte dhe me duhet shum per te qen nje muslimane e devotshme dhe un jam gabimtare gjate rrugetimit te jetes time por rendsi ka te kthjellohemi e te permirsojme gabimet tona.Uroje ta kalojme te gjithe kte sprove te madhe bashk me te forte se kurre 💪🏾edhe kjo ndejtja ne shpi per pak kohe do na bej mire dhe te kuptojme qe ka dhe gjera më me rendsi ne jete se leku,makina,koha qe harxhojm kot neper kafe ter diten duke u mar me llafe e thashetheme,te rrime me shum me familjen tone te mbushemi me dashuri dhe me kete rast u shtofshin lindjet e bebeve mbas 9 muajsh duke qene se dhe lindjet vitet e fundit kane ren ne numer,cdo gje ndodh per nje arsye cdo rrezim ka nje ngritje cdo lot ka nje gezim,ne jemi krijesa e preferuar e Allahut na ka krijuar kaq perfekt te forte dhe sigurisht qe do ja hedhim dhe pandemis per te rrifilluar te gjithe bashke nje jete akoma me te mire dhe te bukur🤲🏻Te marresh Abdes dmth jo vetem te jesh i paster por mbi te gjitha je dhe i mbrojtur nga cdo gje.spo them pastaj po te themi edhe ndonje sure psh si Elfatiha qe esht shum e thjesht sa super te mbrojtur jemi 😁😋nese spo e zgjas me shum se do thoni iku rreshkiti dhe kjo per ata qe sme kuptojn 😜