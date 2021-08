Chris Brown akuzon Kanye West se e tradhëtoi atë duke mos lansuar duetin e tyre

Pas një vonese prej më shumë se 13 muajsh, fansat e reperit 44-vjeçar ishin të lumtur të mësonin se albumi i tij i 10-të i shumëpritur në studio, Donda, kishte rënë përfundimisht të dielën në mëngjes, 29 gusht, shkruan Daily Mail.

Sidoqoftë, një person që nuk u emocionua shumë pasi dëgjoi për herë të parë ishte këngëtari Chris Brown, i cili me sa duket ishte i prerë nga albumi, transmeton lajmi.net.

Këngëtari 32-vjeçar besonte se do të paraqitej në një varg të këngës New Again, e cila u rendit si pjesa 18 e albumit të këngëve 27, pasi Ye më vonë zbuloi se projekti u publikua “pa miratimin tim”.



Vetëm disa orë pasi Donda ishte në dispozicion në platformat e transmetimit, Brown në dukje shpërtheu, në një mesazh të postuar në Instagram Stories e tij.

Me sa duket, duke mos ndjerë keqardhje me postimin e tij fillestar, ylli i Say Goodbye vazhdoi me mesazhin: ‘Jo, ai ndryshoi’./Lajmi.net/