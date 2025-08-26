Chelsea në bisedime me Barcelonën – ofron 50 milionë euro për lojtarin e tyre
Chelsea ka vendosur sytë te mesfushori ofensiv i Barcelonës, Fermin Lopez.
Sipas David Ornstein nga The Athletic, londinezët po shqyrtojnë seriozisht mundësinë e transferimit të 22-vjeçarit, edhe pse ende nuk ka pasur kontakte direkte me klubin katalunas.
Raportimet e The Athletic konfirmojnë lajmet e mëparshme nga Diario Sport, ku thuhej se Chelsea është e gatshme të bëjë një ofertë zyrtare prej 50 milionë eurosh për Fermin, nëse Barcelona jep dritën jeshile për transferimin.
Strategjia e londinezëve është e qartë: fillimisht të bindin lojtarin, e më pas të avancojnë me ofertën për ta siguruar atë në afatin kalimtar.
Megjithatë, Barcelona mban kartën më të fortë në dorë. Kontrata e Ferminit përmban një klauzolë lirimi prej një miliard eurosh, gjë që i jep klubit katalunas kontroll të plotë mbi të ardhmen e tij.
Pa dëshirën e Barçës dhe pa vendimin e lojtarit për t’u larguar, marrëveshja nuk ka gjasa të realizohet.