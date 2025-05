Chelsea e kryen detyrën me sukses ndaj Betisit – Fiton Ligën e Konferencës Chelsea ka fituar finalen e Ligës së Konferencës, duke mposhtur Real Betis me rezultat 1-4, në një ndeshje interesante të zhvilluar të mërkurën në mbrëmje. Spanjollët kaluan të parët në epërsi në minutën e 9-të, kur Abde Ezzalzouli shënoi një gol të bukur për Betisin. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal për andaluzianët.…