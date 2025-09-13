Chelsea e kishte fitoren në dorë, por Brentfordi godet në sekondat e fundit!
Brentfordi ka ndalë Chelsean me barazim 2:2 në xhiron e katërt të Premier Ligës.
Kevin Schade kaloi vendësit në epërsi në minutën e 35-të.
Chelsea u kthye në pjesën e dytë falë golave të Cole Palmer, 61’, dhe Moises Caicedo, 85’.
Sidoqoftë, nikoqirët e kishin ndarë mendjen që të ndalin pikë në shtëpi pasi Fabio Carvalho barazoi në minutën 90+3’.
Kështu, Chelsea bie e pesta në tabelë me tetë pikë, teksa Brentfordi numëron katër në të 12-tin.