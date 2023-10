Chelsea – Arsenal, formacionet zyrtare

Blutë kanë fituar tre ndeshjet e tyre të fundit në të gjitha garat, duke përfshirë triumfet radhazi në Premier League ndaj Fulham dhe Burnley, shkruan lajmi.net.

Të rinjtë e Mauricio Pochettino kanë filluar të gjejnë një formë pas një fillimi të vështirë të fushatës dhe do të përpiqen t’i shkaktojnë “Topçinjtë” humbjen e parë në ligën e parë këtë sezon.

Arsenali vazhdoi fillimin e tij mbresëlënës me një fitore 1-0 ndaj Manchester Cityt para pushimit, pasi goditja e vonuar e Gabriel Martinelli i dha fund një cikli me rezultate të dobëta kundër kampionëve.

Të dyja skuadrat kanë publikuar formacionet zyrtare.

Chelsea:



Arsenal:

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🧱 Saliba at the back

💯 Martinelli racks up 100th Premier League appearance

🔙 Saka returns

Let’s do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/iNlnXRzIDA

— Arsenal (@Arsenal) October 21, 2023