Challandes flet për gjendjen e Arbër Zenelit

Selektori i Përfaqësueses së Kosovës, Bernard Challandes ka folur para ndeshjes me Bullgarinë, e cila zhvillohet nesër në Sofje.

Challandes nuk ka mundur t’i ik pyetje të gazetarëve për gjendjen e Arbër Zenelit.

Ylli i Reims pësoi lëndim të rëndë në ndeshjen ndaj Malit të Zi, çka pritet ta lë jashtë fushave për nëntë muaj, transmeton lajmi.net.

Gjithsesi, tekniku zviceran nuk ka dashur të zbulojë shumë rreth gjendjes së tij.

“Ai duhet të qëndrojë i qetë për disa ditë dhe më pas do të bëjnë edhe njëherë testet mjekësore dhe do të vendosin nëse duhet të operohet. Klubi do të vendosë se çka është më e mira për të”, deklaroi Challandes.

Kosova pas barazimit 1-1 ndaj Malit të Zi në Podgoricë, nesër do përballet me Bullgarin në Sofje nga ora 20:45. /Lajmi.net/